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Su tankerinin çarptığı yaya ağır yaralandı

KARABÜK - Karabük'te belediyeye ait su tankerinin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Demirçelik Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük Belediyesine ait Haşim İ. idaresindeki 34 BAC 162 plakalı su tankeri Öğlebeli istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Ş.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kanlar içerisinde kalan yaya ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.