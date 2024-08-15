Suç makineleri Nevşehir'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Suç makineleri Nevşehir'de yakalandı

Geniş Video İzle

Mersin'in Tarsus ilçesinde hırsızlık şüphelisi olarak aranan 4 şahıs, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirtildi.

15.08.2024 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suç makineleri Nevşehir'de yakalandı

NEVŞEHİR - Mersin'in Tarsus ilçesinde hırsızlık şüphelisi olarak aranan 4 şahıs, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde hırsızlık olayına karıştıktan sonra kaçan şüphelilerin Nevşehir'e geldikleri tespit edildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı şüphelileri aynı gün Hacıbektaş ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan S.G.'nin 29 adet suç kaydı, A.G.'nin 31 adet suç kaydı, 39 yaşındaki kadın hırsız D.G.'nin 20 adet suç kaydı ve 16 yaşındaki kadın Y.E.'nin 1 adet suç kaydı olduğu belirtildi.

Hacıbektaş ilçesinde yakalanarak göz altına alınan 2'si kadın 4 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Hacıbektaş, Nevşehir, 3-sayfa, Tarsus, Mersin, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suç makineleri Nevşehir'de yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
07:30 AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
15:16 Çin’de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Çin'de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
15:00 Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi
14:57 UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Çekya farkı açıyor UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 09:30:42. #1.13#
SON DAKİKA: Suç makineleri Nevşehir'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement