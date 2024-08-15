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Suç makineleri Nevşehir'de yakalandı

NEVŞEHİR - Mersin'in Tarsus ilçesinde hırsızlık şüphelisi olarak aranan 4 şahıs, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde hırsızlık olayına karıştıktan sonra kaçan şüphelilerin Nevşehir'e geldikleri tespit edildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı şüphelileri aynı gün Hacıbektaş ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan S.G.'nin 29 adet suç kaydı, A.G.'nin 31 adet suç kaydı, 39 yaşındaki kadın hırsız D.G.'nin 20 adet suç kaydı ve 16 yaşındaki kadın Y.E.'nin 1 adet suç kaydı olduğu belirtildi.

Hacıbektaş ilçesinde yakalanarak göz altına alınan 2'si kadın 4 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.