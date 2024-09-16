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Suç Örgütü Davasında Ara Karar

Mahkeme, 61 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 11 Ekim'de sürecek.

16.09.2024 16:17
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Suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütü şüphelisi 18'i tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın içerisinde bulunduğu 18'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bora Kaplan, Barış Kurt, Adnan Kaplan, Fethi Koyuncu, Sercan Keleş, Kanber Keskin ile diğer sanıklar ve avukatlar yer aldı. Mahkeme başkanı öncelikli olarak sanık avukatlarını dinleyeceğini ardından ara karar vereceklerini belirtti. Savunmaların ardından mütalaasını açıklamak üzere söz alan Cumhuriyet savcısı, Barış Kurt, Kanber Keskin, Bora Kaplan tanık dinlenme talebinin reddine, 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen polisler dosyasının birleştirilme talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Tutuklu sanıklar Adnan Kaplan, Barış Kurt, Bora Kaplan, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fethi Koyuncu, Hasan Aslantaş, Hasancan Saraçoğlu, Kanber Keskin, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Muhammed Kaplan, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Tansel Aktan, Uğur Pekşen, Umutcan Yıldırım, Yusuf İzzet Savaş'ın üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli delil olmasından dolayı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini mahkeme heyetinden talep etti.

Tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirleri devamına ve diğer sanıklar, Erdoğan Kaplan, Serdar Sertçelik, Berke Kırıcı, Rıdvan Teke hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine şeklinde mütalaasını sundu.

Sanıklar hakkındaki ara kararını veren mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerine devamına, Erdoğan Kaplan, Serdar Sertçelik, Berke Kırıcı, Rıdvan Teke hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar verildi.

Mahkeme, Serdar Sertçelik'in yurtdışından iadesinin beklenilmesine ve 13. Asliye Ceza Mahkemesinde ki dosyanın birleştirilme talebini reddetti. Bir sonraki duruşma 11 Ekim'de görülecek.

'İddianame'

İddianamede, Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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