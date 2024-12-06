Suçlu Kardeşler Nazilli\'de Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde haklarında çok sayıda suç dosyası bulunan kardeşler polisin başarılı operasyonu ile yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri 17 il ve ilçede hırsızlık yapan K.Ö isimli şahsın kaldığı ev tespit etti. Yapılan başarılı operasyonda K.Ö ve uyuşturucu satıcısı kardeşi E.Ö yakalandı. Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme'den 2 dosya, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 9 dosyası bulunan K.Ö. isimli şahsın 73 yıl 97 gün hapis cezası olduğu ve 86 aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. E.Ö. isimli şahsın ise Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Kasten Yaralama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarından 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 7 arama kaydı bulunduğu belirlendi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - AYDIN