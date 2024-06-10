Sudan'ın El Faşir kentindeki hastane saldırıya uğradı

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Sudan'ın kuşatma altındaki El Faşir kentinde yer alan sivillerin tedavi edildiği en geniş kapasiteye sahip hastane, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırı sonucu servis dışı kaldı.

Ülkenin Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Kentteki yaralı sivillerin tedavi edildiği Güney Hastanesi'ne cumartesi günü akşam saatlerinde RSF tarafından baskın düzenlendi. Görgü tanıkları RSF güçlerinin sağlık personelinin telefonlarını ve kişisel eşyalarını çaldığını ifade ederken, Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından desteklenen hastanenin saldırı nedeniyle hizmet dışı kaldığı açıklandı. Baskın sırasında ayrıca ilaçların ve tıbbi ekipmanların yağmalandığı, bir ambulansın da çalındığı öğrenildi.

Sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, baskın düzenlendiği sırada hastanede yalnızca 10 hasta ve az sayıda sağlık personelinin bulunduğu kaydedildi.

Kuzey Darfur Eyaletinin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü İbrahim Abdullah Khatir de yaptığı açıklamada, RSF'nin doktorlara ve sağlık çalışanlarına saldırdığını, gönüllü çalışanları kaçırdığını söyledi. El Faşir'de 2 sivil hastane, iki askeri hastane ve 12 sağlık merkezinin hala faaliyette olduğunu ifade eden Khatir, Güney Hastanesi'nin kitlesel vakalara müdahale edilebilecek donanıma sahip şehrin tek hastanesi olduğunu kaydetti. Khatir, hastanenin ordu ile paramiliter grup arasında çatışmaların başladığı tarihten bu yana birçok kez hedef alındığını belirtti.

Bir ayda 288 kişi öldü

Eyaletin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Khatir geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, El Faşir'deki çatışmaların başladığı 10 Mayıs'tan bu yana 288 kişinin hayatını kaybettiğini, büyük bir kısmı kadın, çocuk ve yaşlı bin 300 kişinin yaralandığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine göre, Sudan ordusu ile paramiliter RSF güçleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ülke genelinde 15 bin 550 kişi öldü, 8,8 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi.

El Faşir kenti, şu anda Darfur bölgesinde tamamı ordunun kontrolünde olan tek şehir olması nedeniyle önem taşıyor. Sudan'ın batısında kontrolü ele geçiren RSF, ülkenin merkezine doğru ilerlemeye çalışıyor. - HARTUM