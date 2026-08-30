Şuhut'ta Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Balçıkhisar köyü çayırında henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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