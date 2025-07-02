Sulama Anlaşmazlığında Kanlı Kavga

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde arazi sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, cinayet zanlısı her yerde aranıyor.

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükelmalı köyü yolundaki bir tarlada, Ogün A. ile Gazi U. arasında sulama motoru nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gazi U., yanında taşıdığı silahla Ogün A.'ya ateş etti. Ogün A., olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı Gazi U.'nun olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Köy ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BİLECİK