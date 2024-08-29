Sulama havuzunda çocuk kurtarma girişimi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sulama havuzunda çocuk kurtarma girişimi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Sulama havuzunda çocuk kurtarma girişimi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir çocuğun sulama havuzuna düşmesi üzerine havuza giren 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Diğer 2 kişi ise sudan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.08.2024 19:46
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmak için havuza giren 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken, sudan zehirlenme şüphesiyle diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sultanhisar ilçesi Hancıoğlu mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk tarla sulama havuzuna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuğu gören 4 kişi, çocuğu kurtarmak için havuza girdi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada henüz bilinmeyen bir nedenle havuza giren 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken, diğer 2 kişi de havuzdan çıkarıldıktan sonra sudan zehirlenme şüphesiyle Nazilli ve Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sulama havuzunda çocuk kurtarma girişimi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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