Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Suriye uyruklu Dunya Elsefir, boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Aşağıoba Mahallesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Serik Belediyesi Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmalarında Elsefir'in cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre mesafede, kanal içerisinde bulundu.
Dunya Elsefir'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cansız beden Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?