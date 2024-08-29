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Sulama kanalına giren yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde inşaat şantiyesinde çalıştığı öğrenilen 22 yaşındaki Firuz isazade serinlemek için sürgü barajı sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda kaybolan şahsin arkadaşları durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama kurtarma ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalarda şahsın cansız bedeni yaklaşık 5 kilometre ileride Kayapınar Mahallesi'nde geçen kanalın içerisinde bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.