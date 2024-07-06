Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan İzzet Başgök'ün cesedi, yapılan arama sonucunda bulundu. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

06.07.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedin ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre İzzet Başgök (29), serinlemek için Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına girdi. Başgök, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından yapılan arama sonucunda, Başgök'ün cesedi, kaybolduğu mahalleden 43 kilometre uzaklıktaki Harran ilçesine bağlı Karaali Mahallesi yakınlarında bulundu. Kanaldan çıkarılan Başgök'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Şanlıurfa, Karaali, Otopsi, Harran, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:25 Bahçelievler’de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı Bahçelievler'de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 12:38:51. #1.13#
SON DAKİKA: Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement