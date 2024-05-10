Süleymanpaşa Belediyesi Müzeleri Yeniden Hizmete Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Süleymanpaşa Belediyesi Müzeleri Yeniden Hizmete Açılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Müzeleri Yeniden Hizmete Açılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından restore edilen üç müze, tekrar ziyaretçilere açılıyor. Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, İbrahim Balaban Resim Müzesi ve Müzik Teknolojileri ve Geleneksel Türk Çalgıları Müzesi haftanın yedi günü hizmet verecek.

10.05.2024 16:26  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2014-2019 yılları arasında şehrin kültür envanterine kazandırılan ancak daha sonra atıl durumda kalan üç müze, yeniden aktif şekilde hizmet vermeye başlıyor.

Tekirdağ tarihinin önemli anlarını yansıtan Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, Şairi Nazım Hikmet'in yol arkadaşı İbrahim Balaban'ın eşsiz eserlerine ev sahipliği yapan İbrahim Balaban Resim Müzesi ile Müzik Teknolojileri ve Geleneksel Türk Çalgıları Müzesi, artık haftanın yedi günü ziyaretçilerini ağırlayacak.

Eski Tekirdağ fotoğrafları müzesi 150 yıllık tarihe ışık tutuyor

Lozan Mübadelesi sırasında Tekirdağ'ı terk etmek zorunda kalan Rum ailelerden "Mavridisler"in günümüzdeki temsilcisi Araştırmacı, Koleksiyoner ve Yazar Dimitrios Mavridis'in bağışladığı binlerce eski Tekirdağ fotoğrafının yanı sıra yaklaşık 150 yıllık kent tarihine ışık tutan görsellerin sergilendiği Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, Mavridis Ailesi'nin o dönemde yaşadığı ev Süleymanpaşa Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek 2017 yılında hizmete açılmıştı. Müze, Türk-Yunan dostluğunun bir işareti olarak 7 yılda binlerce yeri ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktalarından biri olmuştu.

Müzik teknolojileri müzesi Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin ürettiği enstrümanların yanı sıra geleneksel Türk çalgılarının ve dünya müziğine ait çalgıların sergilendiği Müzik Teknolojileri ve Geleneksel Türk Çalgıları Müzesi, Türkiye'de alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Müzede geleneksel bir enstrümanımız olan klasik kemençenin (İstanbul kemençesi) yapım aşamalarının sergilendiği özel bölüm, çalgıların sergilendiği bir salon ve folklorumuzun bir parçası olan yöre kıyafetlerinden örneklerin görülebildiği bir alan bulunuyor.

İbrahim Balaban resim müzesi sanatseverleri bekliyor

Şair Nazım Hikmet'in hapis yıllarında tanıştığı, resim yeteneğini keşfederek destek olduğu, sonrasında da uzun yıllar yoldaşlık ettiği Ressam İbrahim Balaban, 2019 yılında 97 yaşında hayata gözlerini yummadan önce, tüm eserlerini Süleymanpaşa Belediyesine bağışlayarak Ressam İbrahim Balaban Müzesinin kurulmasını sağlamıştı. Balaban'ın pastoral tarzda, köy hayatını kendine has üslubuyla ortaya çıkardığı tabloları, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde açılan müzede sergileniyor.

Her üç müze de aynı sokakta bulunan ve aslına uygun şekilde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Tekirdağ evlerinde sanatseverleri ve turistleri bekliyor.

Üniversiteli gençlerden müzelere ziyaret

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzelere ilgi yeniden artış göstermeye başladı. Namık Kemal Üniversitesi "Saray Gezi Gurubu" üyesi yirmi kişilik bir öğrenci topluluğu, Müzik Teknolojileri ve Geleneksel Türk Çalgıları Müzesini ziyaret etti. Ziyarette; genç sanatseverlere rehberlik eden Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Çalgı Yapım Eğitmeni Necmi Özgül, müze hakkında bilgi verdi, sergilenen eserler ve Çalgı Yapım Bölümünde verilen eğitimlerle ilgili sunum yaptı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Sanat, Kültür, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Süleymanpaşa Belediyesi Müzeleri Yeniden Hizmete Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 17:37:49. #1.12#
SON DAKİKA: Süleymanpaşa Belediyesi Müzeleri Yeniden Hizmete Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement