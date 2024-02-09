Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada
İSTANBUL - Sultanahmet'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, tramvayın yaşlı adama çarptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Fatih Sultanahmet'te meydana geldi. Edinilen bilgiye yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama Bağcılar - Kabataş hattına ait tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre savrularak yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tramvayın yaşlı adama çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yaşlı adamın birkaç metre savrulduğu görülüyor. Kazadan sonra çevredeki vatandaşların yaralı adamın yardımına koştuğu görülüyor.
"Adamın durumu iyi değildi, gözü kızarmıştı"
Kazayı gören Mustafa Taştan, "Biz yukarıda duruyorduk. Yukarıdaki kuaförde çalışıyorum. Adam buradan geçerken tramvay hızlı geliyordu, adama çarptı. Adamın başına Pakistanlı biri geldi. Doktor o esnada müdahale yaptı. Yaralının ağzı ve burnu kanıyordu. Ambulans gelip adamı hastaneye götürdü. Tramvay çalışmaya devam etti. Adamın durumu iyi değildi, gözü kızarmıştı. Gözlerin morarmıştı. Yüzü şişti, ambulans gelip boyunluğu takarken yüzü şişti. Yaralı Türk'tü. Tanımıyorum ama yaşlı bir adamdı" dedi.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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