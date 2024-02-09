Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada

Sultanahmet'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır şekilde yaralanan yaşlı adam ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayı gören tanıklar, yaşlının durumunun iyi olmadığını ve hemen müdahale edildiğini belirtti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

09.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:10
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Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultanahmet'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, tramvayın yaşlı adama çarptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Fatih Sultanahmet'te meydana geldi. Edinilen bilgiye yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama Bağcılar - Kabataş hattına ait tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre savrularak yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tramvayın yaşlı adama çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yaşlı adamın birkaç metre savrulduğu görülüyor. Kazadan sonra çevredeki vatandaşların yaralı adamın yardımına koştuğu görülüyor.

"Adamın durumu iyi değildi, gözü kızarmıştı"

Kazayı gören Mustafa Taştan, "Biz yukarıda duruyorduk. Yukarıdaki kuaförde çalışıyorum. Adam buradan geçerken tramvay hızlı geliyordu, adama çarptı. Adamın başına Pakistanlı biri geldi. Doktor o esnada müdahale yaptı. Yaralının ağzı ve burnu kanıyordu. Ambulans gelip adamı hastaneye götürdü. Tramvay çalışmaya devam etti. Adamın durumu iyi değildi, gözü kızarmıştı. Gözlerin morarmıştı. Yüzü şişti, ambulans gelip boyunluğu takarken yüzü şişti. Yaralı Türk'tü. Tanımıyorum ama yaşlı bir adamdı" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Sultanahmet\'te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada
Kaynak: İHA

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