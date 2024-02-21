Sultanahmet'te turistin cebinden telefon çaldı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Sultanahmet'te turistin cebinden telefon çaldı: O anlar kamerada

Sultanahmet'te turistin cebinden telefonunu çalan hırsız kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızın, turistin cebinden telefonu çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 19 Şubat'ta Sultanahmet Meydanı tramvay durağı yakınında meydana geldi. Şüpheli, turistin arkasından yaklaşarak el çabukluğuyla cebinden telefonu çaldı. Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

21.02.2024 13:17
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Sultanahmet'te turistin cebinden telefon çaldı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultanahmet'te turistin cebinden telefonunu çalan hırsız kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızın, turistin cebinden telefonu çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Şubat'ta Sultanahmet Meydanı tramvay durağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanahmet'e gezmeye gelen turist F.Ü. tramvay durağının yakınında yürürken, bir şüpheli arkasından takip etmeye başladı. Telefonla konuşuyormuş gibi yapan hırsız, turistin arkasından yaklaşarak el çabukluğuyla cebinden telefonu çaldı. Telefonunun çalındığını fark etmeyen turist yürümeye devam etti. Şüpheli ters istikamette hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, hırsızlığı fark eden turizm polisi tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin kimliği V.A. olarak belirlendi. Şüphelinin çaldığı telefon, sahibi F.Ü'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, turistin cebinden telefonu çalan hırsız anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanahmet\'te turistin cebinden telefon çaldı: O anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultanahmet'te turistin cebinden telefon çaldı: O anlar kamerada - Son Dakika

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