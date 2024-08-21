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Sultanahmet tramvay durağında şüpheli çanta paniği

İSTANBUL - Sultanahmet tramvay durağında şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Patlatılan çantanın içi boş çıktı.

Sultanahmet tramvay durağında bırakılan şüpheli çanta tedirginliğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Ekipler durağı boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibince fünye ile patlatılan çata boş çıktı.İncelemelerin tamamlanmasının ardından tramvay seferleri tekrar normale döndü.