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Sultanbeyli'de 3 işçinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı kamerada - Son Dakika
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Sultanbeyli'de 3 işçinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı kamerada

Sultanbeyli'de çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Yangının çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde konteynerde alevlerin yükseldiği ve alev alev yandığı görülüyor.

Sultanbeyli\'de 3 işçinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı kamerada
15.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:00
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Sultanbeyli'de 3 işçinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 işçi de yaralandı. Yangının çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yangın, Sultanbeyli'de Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak üzerinde bulunan ve çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteynerde yapılan incelemede Fırat Karadağ (17), Murat Çolak,Muhammed Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralandı.

Yangının çıkış anı kamerada

Öte yandan yangının başladığı anlara ait güvenlik kamerasın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde konteynerde bir anda alevlerin yükseldiği ve alev alev yandığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de 3 işçinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı kamerada - Son Dakika
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