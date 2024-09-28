Sultanbeyli\'de Apartman Çatısında Yangın

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Sultanbeyli'de apartmanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, alev topuna dönen çatıdaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, dün İstanbul Sultanbeyli İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Harşit Sokak üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.