Sultanbeyli\'de boşaltılan 3 katlı binanın çatısı yandı, 1 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Semanur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.