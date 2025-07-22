Sultanbeyli\'de Çatı Yangını

Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yanan binada meydana gelen hasar dronla görüntülendi.

Yangın, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir binada saat 16.45 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında büyük çapta hasar oluştu.

Binanın çatısında meydana gelen hasar dron ile görüntülenirken, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL