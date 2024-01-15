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Sultanbeyli'de Evlenme Teklifi Reddedilen Şahıs, Genç Kızı Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Evlenme Teklifi Reddedilen Şahıs, Genç Kızı Vurarak Öldürdü

Sultanbeyli'de sevdiği kız tarafından evlenme teklifi reddedilen bir şahıs, düğün salonunda tabancayla genç kızı vurarak öldürdü ve ardından intihara teşebbüs etti. Olaydan önce çekilen yeni görüntülerde saldırganın halay çektiği görülüyor.

Sultanbeyli\'de Evlenme Teklifi Reddedilen Şahıs, Genç Kızı Vurarak Öldürdü
15.01.2024 - 16:10,
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Sultanbeyli'de sevdiği kız tarafından evlenme teklifi reddedilen şahıs, bir düğün salonunda tabancayla önce genç kızı vurarak öldürdü, ardından kendi kafasına ateş ederek intihara teşebbüs etti. Silahlı saldırganın olaydan kısa süre önce düğün salonunda halay çektiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Sultanbeyli ilçesi, Necip Fazıl Mahallesi, Ziynet Sokak üzerindeki düğün salonunda dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Ahmet Taşan, daha önce istemeye gittiği ve reddedildiği Kader İrgören ve ailesiyle bir düğün salonunda karşılaştı. Taşan, belinden çıkardığı silahla Kader İrgören'e ateş etti. Ardından da silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Ahmet Taşan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Kader İrgören ise hastanede hayatını kaybetti.

Düğün salonunda yaşanan olaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde silahlı saldırgan Ahmet Taşan'ın salondaki diğer vatandaşlarla birlikte halay çektiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Olay, Güvenlik, İstanbul, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de Evlenme Teklifi Reddedilen Şahıs, Genç Kızı Vurarak Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Evlenme Teklifi Reddedilen Şahıs, Genç Kızı Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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