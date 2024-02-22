Sultanbeyli'de Fırın Denetimi Sırasında Görevliye Saldırı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Fırın Denetimi Sırasında Görevliye Saldırı

Sultanbeyli\'de Fırın Denetimi Sırasında Görevliye Saldırı

Sultanbeyli'de bir fırında denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisine 2 kişi saldırdı. Saldırganlar polis tarafından gözaltına alınırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, saldırıyı kınayarak hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

22.02.2024 23:33  Güncelleme: 23:38
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Sultanbeyli'de bir fırında denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisine 2 kişi saldırdı. Saldırganlar polis tarafından gözaltına alınırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda denetim yapıldığı sırada görevli kadın, bir fırında 2 kişinin saldırısına uğradı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışan kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultanbeyli, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de Fırın Denetimi Sırasında Görevliye Saldırı - Son Dakika

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