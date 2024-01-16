Sultanbeyli'de horoz dövüşçülerine polisten suçüstü baskın

İSTANBUL - Sultanbeyli'de polis ekipleri tarafından horoz dövüştürülen adrese düzenlenen baskında 2 kişi suçüstü yakalanırken, horoz dövüşünü izleyen 19 kişiye toplamda 122 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli'de Battalgazi Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği baskında, bir evde kurulan alanda horoz dövüşü yaptıran İ.A. ve M.G beraberindeki 19 kişi suçüstü yakalandı. Adreste dövüştürülürken ele geçirilen 4 horoz ile ağızlık ve pençeliklere el konuldu. Şüpheli İ.A. ve M.G. gözaltına alınırken, horoz dövüşü izleyen 19 şahsa kişi başı 6 bin 425 TL'den toplam 122 bin 75 TL idari yaptırım uygulandı. Horoz dövüştürülen zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.