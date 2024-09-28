Sultanbeyli\'de İlginç Hırsızlık

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Sultanbeyli'de 'pes' dedirten hırsızlık: Arkadaşının omuzuna çıkarak kıyafetleri böyle çaldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir grup kişi gece saatlerinde bir apartmanın birinci katında balkonda asılı olan kıyafetleri çaldı. Hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 26 Eylül tarihinde İstanbul Sultanbeyli İlçesi'nde saat 03.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir arkadaş grubu sokak üzerinde bir apartmanın birinci katında kuruması için balkona asılmış olan kıyafetleri çaldı. Kıyafetleri toplamak için balkonda çıkan daire sakini kuruması için balkona astığı kıyafetlerin yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Bir grup tarafından gece saatlerinde kıyafetlerin çalındığı tespit eden daire sakini durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arkadaşlarının omuzlarına çıkarak çaldılar

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokak üzerinden geçen 4 kişi balkonda kuruması için asılı olan kıyafetlere yaklaşıp, arkadaşının omuzunu çıkarak balkondaki kıyafetleri çaldığı ve olay yerinden ayrıldıkları görünüyor.