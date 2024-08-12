Sultanbeyli'de Kuyumcu Dükkanını Kurşunlayan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Kuyumcu Dükkanını Kurşunlayan Şüpheliler Yakalandı

Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, kuyumcu dükkanını kurşunlayan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, silahlı 2 kişi ticari taksi ile kaçmıştı. Polis ekipleri şahısları kovalayarak yakaladı ve yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

12.08.2024 21:38
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Sultanbeyli'de kuyumcu dükkanını kurşunlayan şüpheliler yakalandı. Kuyumcunun kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı 2 kişi bir kuyumcuyu kurşunlayarak ticari taksi ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Kuyumcuyu kurşunlayarak kaçan şahıslar, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bir evden çıkarak araca binmeye çalıştığı sırada şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri "dur" ihtarında bulundu. Şahısların kaçması üzerine kovalama yaşandı. Araçta bulunan F.O.D. isimli şüpheli ile birlikte 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kuyumcuyu kurşunlayan şahısların Abdurrahman Mahallesi'nden ayrıldıkları adrese polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.C.Ö. isimli şüpheli ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada kuyumcuyu kurşunlayanların F.O.D. ve Ö.C.Ö. olduğu tespit edildi. Ö.C.Ö. isimli şahsın hırsızlık suçundan adli makamlarca arandığı tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de Kuyumcu Dükkanını Kurşunlayan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Kuyumcu Dükkanını Kurşunlayan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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