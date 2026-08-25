Sultanbeyli\'de Orman Yangını: İki Şüpheli Tutuklandı

Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangınıyla ilgili polis ekipleri tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos 2026 tarihinde Battalgazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangın ihbarı üzerine hızla harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekiplerin dron destekli gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu yaklaşık 3 dönümlük arazinin zarar gördüğü tespit edildi. Yangını çıkardığı belirlenen A.K. (23) ve R.C. (24) isimli şüphelilerden biri olay yerinde, diğeri ise kaçmaya çalıştığı sırada polisin takibi sonucu yakalandı.

Yapılan detaylı incelemelerde, şüpheliler hakkında 26 Haziran'da "ormana giriş yasağı" kapsamında idari işlem yapıldığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "6831 Sayılı Orman Kanunu'na Muhalefet" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 24 Ağustos 2026 tarihinde Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen oman yangınıyla ilgili olarak derhal olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan dron destekli çalışmalarda, ormanlık alan içerisinde yaklaşık 3 dönümlük arazinin yandığı belirlenmiş, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. (23) ve R.C. (24) isimli şüpheli şahıslardan biri olay yerinde, diğeri ise kaçmaya çalıştığı sırada gerçekleştirilen takip neticesinde yakalanmıştır. İncelemelerin devamında, 2 şüpheli şahıs hakkında 26 Haziran 2026 tarihinde 'ormana giriş yasağından' idari işlem uygulandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca "6831 Sayılı Orman Kanunu'na Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" ifadeleri yer aldı.