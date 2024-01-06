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Sultanbeyli'de polisten dron destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Sultanbeyli'de polisten dron destekli uyuşturucu operasyonu

Sultanbeyli'de yapılan uygulamada üst aramasında uyuşturucu madde bulunan şahsın temin ettiği adrese dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi yakalandı ve yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Sultanbeyli\'de polisten dron destekli uyuşturucu operasyonu
06.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:00
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Sultanbeyli'de polisten dron destekli uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de uygulamada yapılan üst aramasında üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahsın uyuşturucuyu temin ettiği adrese operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda bir kişi yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Aralık tarihinde Sultanbeyli ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, H.Y. isimli şüpheli şahsın yapılan kaba üst aramasında 135 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, H.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şahsın uyuşturucu maddeyi Mimarsinan Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinden temin ettiği tespit edilmesi üzerine adrese aynı gün operasyon düzenlendi.

Drone destekli düzenlenen operasyonda, ikamet sahibi H.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 12,585 kilo Bonzai, 33 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan H.Y. isimli şüpheli şahıs "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan, H.D. isimli şüpheli şahıs ise "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
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