Sultanbeyli'de kapalı kasa kamyon ile bir otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada kamyon şoförü dahil 4 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekin Çoban hakimiyetindeki Fiat marka 34 ADK 469 plakalı otomobil ile Man marka 34 UD 1060 plakalı kapalı kasa kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförlerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü Tekin Çoban da dahil 2 kişi ölürken, kamyon şoförü ve otomobildeki diğer yolcular ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kazada ölen otomobil sürücüsü Tekin Çoban ve araçtaki yolcunun cenazeleri morga kaldırıldı. Birol Şahin isimli bir vatandaş, "Yoğun yağmurdan dolayı yol da eğimli olduğu için kamyonla taksi kaza yaptı. Burada üçüncü kaza bu" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultanbeyli'de Yağış Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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