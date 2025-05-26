Sultanbeyli\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Sultanbeyli'de üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan dört katlı apartmanın çatısına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Araç Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yükselerek yan tarafta bulunan dört katlı apartmanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL