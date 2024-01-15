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Sultanbeyli'de çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sultanbeyli'de çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten 'Tube' isimli iş yerinin yanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralandı. Olayın sebebi olarak Türkmen işçinin sobaya tiner atması gösteriliyor.

Sultanbeyli\'de çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 12:38,  Güncelleme: 12:42
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Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten 'Tube' isimli iş yerinin yanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sultanbeyli'de çelik malzeme üretimi yapılan 'Tube' isimli iş yerinde işçilerin kaldığı konteynerde sabah saatlerinde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 işçi de yaralandı. İddiaya göre Vefa isimli Türkmen işçinin sobaya tiner atmasıyla çıkan yangında hayatlarını kaybeden Murat Çolak, Muhammed Şahin ve Vefa isimli Türkmen şahısın cansız bedenleri otopsileri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay sonrası konuşan vatandaşlardan Vedat Lülesu, "Biz yangın çıkınca apar topar buraya geldik. Geldiğimizde burası yanıyordu. Sanırım arkadaşlar sobanın üstüne tiner dökmüş tiner de alev almış. İki tane arkadaşı bir şekilde çıkardılar. Ama içeride 3 tane kardeşimiz kalmıştı. İtfaiye de zamanında müdahale etti. 3 tane kardeşimiz burada hayatını kaybetti" dedi.

Vatandaşlardan Aykut Üstündağ, "3 tane gencecik kardeşimiz, burada devamlı bakkalımıza giriyorlardı, berberimize tıraş oluyorlardı. Burada çalışıyorlardı. İki tanesini ambulansla götürürlerken ben de yeni gelmiştim. İçeride hayatını kaybeden 3 kişiyi ekipler inceleme yapıyor. İtfaiye de zamanında geldi ambulans da buradaydı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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