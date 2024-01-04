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Sultanbeyli'deki Kur'an Kursunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Sultanbeyli'deki Kur'an Kursunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Sultanbeyli'de bulunan Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu'nda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle binanın arka strafor kısmına sirayet etti. Çatının uç kısmında hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Kursta bulunan öğrenciler can güvenliği açısından tahliye edildi.

Sultanbeyli\'deki Kur\'an Kursunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
04.01.2024 - 19:41,
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Sultanbeyli'de bir Kur'an kursunda çıkan yangınla ilgili dernekten yapılan açıklamada, "Rüzgarın etkisiyle binamızın arka strafor kısmında ufak çaplı sirayet söz konusu olmuştur. Çatımızın uç kısmında bir hasar oluşmuş olup itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilip söndürülmüştür" denildi.

Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden yapılan açıklamada, "3 Ocak 2024 gece 01.30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu'nda basında yer alan yangın haberleriyle alakalı söz konusu belirtilen gün ve saatte yan binanın bahçesinde bulunan barakada bir yangın meydana gelmiştir. Rüzgarın etkisiyle binamızın arka strafor kısmında ufak çaplı sirayet söz konusu olmuştur. Bu nedenle çatımızın uç kısmında bir hasar oluşmuş olup itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilip söndürülmüştür. Kursumuzun iç kısmında herhangi bir zarar ve olumsuz bir durum söz konusu olmamış olup içeride bulunan öğrencilerimiz can güvenliği açısından tahliye edilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'deki Kur'an Kursunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika


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