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Sultanbeyli'nde apartman çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'nde apartman çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli'de 3 katlı apartmanın çatısı çıkan yangın sonucu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Sultanbeyli\'nde apartman çatısı alev alev yandı
26.12.2023 - 22:46,
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Sultanbeyli'nde apartman çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. Çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karlı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı katında izolasyon çalışması esnasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıya sirayet etti. Çatısı yanan apartmanda oturan vatandaşlar binayı tahliye ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Hatalı park yüzünden itfaiye geçemedi

Yangın bölgesine gelen itfaiye araçları hatalı park yapan bir araç yüzünden yangının olduğu sokağa giremedi. İtfaiye ekipleri yangına 2 farklı sokaktan müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'nde apartman çatısı alev alev yandı - Son Dakika


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