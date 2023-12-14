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Sultanbeyli Polisleri Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı - Son Dakika
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Sultanbeyli Polisleri Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler de gruplar halinde katıldı. Kampanya kapsamında kurulan Kızılay tırında kan bağışı alındı. Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin de kampanyaya destek vererek kan verdi.

Sultanbeyli Polisleri Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı
14.12.2023 - 11:41,  Güncelleme: 11:42
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Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler de katıldı. Polisler, gruplar halinde kan bağışında bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, ilçe genelinde Kızılay kan bağışı kampanyası başlattı. Bu çerçevede ilçenin bazı noktalarında kan bağışı çadırı ve tırlar kuruldu. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kurulan Kızılay tırında da kan bağışı alınıyor. Polis ekipleri, gruplar halinde kan bağışı tırında kan verdi. Kan verenler arasında emniyet müdürü yardımcıları, komiserler ve polis memurları yer aldı.

Öte yandan, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin de kampanyaya destek için kan verdi. Şahin, "Sağlıklı zamanlarımızda kan vermeliyiz ki ihtiyacımız olduğunda da kan bulabilelim" dedi. Kampanyaya kurum müdürlerinden meslek odalarına kadar kamu kurum ve kuruluşlarının dışında vatandaşlar da büyük destek veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli Polisleri Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli Polisleri Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı - Son Dakika
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