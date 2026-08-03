Sultandağı'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Sultandağı'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G. (50) yönetimindeki 35 CZA 753 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü H.G. ile S.E. (29), H.B.U. (30) ve Y.B. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sultandağı, 3. Sayfa, Trafik, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultandağı'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultandağı'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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