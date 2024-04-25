Sultangazi'de 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Korkutan Yangın - Son Dakika
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Sultangazi'de 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Korkutan Yangın

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Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda daireyi ve binayı saran dumanlardan etkilenen 2 kişi tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

25.04.2024 05:10
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Sultangazi'de 4 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın

İSTANBUL - Sultangazi'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken daireyi ve binaya saran dumanlardan etkilenen 2 kişi ayakta ve ambulansta tedavi gördü.

Yangın, saat 02.15 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 104 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bodrum katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri daireden duman çıktığını görünce komşularını uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta ve ambulansta tedavi edildi. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının söndürülmesinin ardından binada soğutma çalışması ve duman tahliyesi yapıldı. Çıkan yangında bodrum katta hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Korkutan Yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Korkutan Yangın - Son Dakika
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