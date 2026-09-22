Sultangazi'de Atatürk Bulvarı'nda 3 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de Atatürk Bulvarı'nda 3 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

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Sultangazi\'de Atatürk Bulvarı\'nda 3 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı
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İstanbul Sultangazi'de Atatürk Bulvarı üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Haseki ve Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

İstanbul Sultangazi'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza 01.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kamil Yıldız yönetimindeki 34 MMG 203 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle Cebeci yönüne ilerleyen Elvan Aktar idaresindeki 34 VZ 7454 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Atatürk Bulvarı'ndan Mimar Sinan Bulvarı'na dönmek isteyen Mehmet Özçelik yönetimindeki 06 SED 34 plakalı otomobile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazada 34 MMG 203 plakalı otomobilin sürücüsü Kamil Yıldız ile araçta yolcu olarak bulunan Derya Meryem Çetin ve Candemir Aydın ile kamyonet sürücüsü Elvan Aktar ve araçta bulunan Eren Aktar yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de Atatürk Bulvarı'nda 3 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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