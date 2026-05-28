Sultangazi'de kötü komşu iddiası: Binadakileri ve komşuları canından bezdirdi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde aynı apartmanda yaşayan vatandaşlar, komşuları olduğu iddia edilen bir kadının yıllardır topladığı çöpleri bina içine ve çevresine yığdığını iddia etti. Apartman sakinleri, çöplerin kötü koku yaydığını öne sürdü.

İddiaya göre, Sultangazi ilçesinde bir kadın çevreden topladığı çöpleri apartmanın sığınağında biriktirmeye başladı. Bina sakinlerinin kötü kokular nedeniyle tepki göstermesi üzerine geri adım atmayan kadın, bu kez apartmanın ortak kullanım alanı olan bahçe kısmını belediyeye ait kaldırım taşlarını çalarak çevirdi ve içini çöplerle doldurdu. Mahalle sakinleri, kadının bina çevresine hayvan gübresi dökerek kötü kokulara neden olduğunu ve apartman girişindeki mermer bölümü çekiçle kırdığını öne sürdü. Ayrıca, çevredeki insanlara sık sık küfür ile hakaret ettiğini iddia ettiler.

"2 buçuk yaşındaki çocuğumun ayakkabısının içine cam parçaları doldurmuş"

Yaşanan duruma isyan eden apartman sakinlerinden Muhammet Can Temurbalık, "Biz 2009'dan beri bu binada oturuyoruz. Bu kadın yıllardır buraya çöp topluyor. Sığınakta başladı, tartıştık, mahkemelik olduk. Sığınağı bıraktı, bu sefer bahçeye çöp toplamaya başladı. O da yetmedi, geldi bina sakinlerinin huzurunu bozmak için merdivenlere sürekli çöp attı. Benim 2 buçuk yaşında çocuğum var. Sabah kalktığımda çocuğumun ayakkabısının içinde cam parçaları vardı. Ertesi gün eve kamera taktırdım. Bunun bir değil iki değil. Sığınaktan herkesin malzemelerini, çocukların bisikletini çaldı. Belediyenin kaldırım taşlarını çalıp getiriyor, buraya diziyor, kendine duvar yapıyor. Binanın burasına hayvan gübresi döküyor, aylarca biz bu kokuyu çekmek zorunda değiliz" dedi.

"Çocuğum 'Anne kalbim korkuyor' diyor"

Her gün kavga ve gürültüyle uyandıklarını belirten Beyzanur Ceren Temurbalık ise yetkililere seslenerek, "Her gün sabah, öğle, akşam bizi görsün görmesin her şekilde çöpleri atıyor. Çocuğun ayakkabısının içine camları dolduruyor, gidiyor ellerini pisletip duvarlara sürüyor. Dün çocuğum evde 'Anne kalbim korkuyor, ben çok korktum, çok ses geliyor' diyerek ağladı. Bu kadın yüzünden her gün kavga, dövüş, bağırtı, çağırtı. Bıktık usandık, gitsin istiyoruz artık. Karakola gidiyoruz bir çözüm alamıyoruz, zabıtaya gidiyoruz alamıyoruz. Yani illa büyük şeyler mi olması gerekiyor sesimizi duyurabilmemiz için?" ifadelerini kullandı.

"2009'dan beri rahat vermiyor"

Saime Tezeren de yıllardır benzer sorunları yaşadıklarını belirterek, "2009'dan beri bu binadayız. İlk yıllardan sonra sürekli çöp sorunu başladı. Torunlarımız rahat oynayamıyor. Sürekli gürültü ve huzursuzluk yaşanıyor. Komşular da şikayetçi. Ortak alanı sahiplenmiş gibi davranıyor. Binanın duvarlarından su döküyor, zarar verdiğini düşünüyoruz. Çok rahatsızız" ifadelerini kullandı.

Hem binada hem de sokakta yaşayan vatandaşlar, yıllardır aynı sorun nedeniyle mağdur olduklarını öne sürerek yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Kadının bina içine çöp bıraktığı, apartman girişine zarar verdiği, sokakta oynayan çocukları kovaladığı ve çevredeki insanlara hakaret ettiği iddia edilen anların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. - İSTANBUL