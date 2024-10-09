Sultangazi\'de Hırsızlar Kamerayı Çaldı

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Sultangazi'de ilginç hırsızlık kamerada: İş yerine giren 2 şüpheli delil bırakmamak için kamera sistemini çaldı

Hırsızlar yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kaldıkları iş yerinden 400 bin lira değerinde elektronik eşya ve inşaat malzemesi çaldılar

İSTANBUL - Sultangazi'de bir iş yerine giren 2 hırsız, 400 bin lira değerinde elektronik eşya ve inşaat malzemesi çaldı. Hırsızlar, 1 buçuk saat boyunca kaldıkları iş yerinden çıkarken delil bırakmamak için güvenlik kamerasını sistemini de çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin çaldıkları ürünlerle olay yerinden uzaklaştıkları anlar çevredeki bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ekim Perşembe günü Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede daha önceki zamanlarda keşif yapan kapüşonlu 2 hırsız, depo ve ofis olarak kullanılan iş yerinin bahçe duvarından atlayarak içeriye girdiler. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca iş yerini didik didik eden 2 hırsız, çok sayıda elektronik eşya ve inşaat malzemesi çaldı. Yaklaşık 400 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler, son olarak arkalarında delil bırakmamak için güvenlik kamerası sistemini de çalarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yaptıkları hırsızlığın ardından mezarlıktan atlayarak gittikleri belirlendi. Şüphelilerin iş yerinin yakınlarında park halindeki bir kamyoneti çalmaya çalıştıkları tespit edilirken, mazotu olmayan kamyoneti hareket ettiremedikleri anlaşıldı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların çaldıkları ürünlerle olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

"Hem biz hem de şantiyelerimiz mağdur "

Çok sayıda malzemelerinin hırsızlar tarafından çalındığını bu nedenle şantiyelerin çalışamadığını belirten iş yeri sahibi Ahmet Türkmen, "Buraya iki kişi geldi. Daha önce tespit yapıyorlar. Bu duvardan içeri giriyorlar. İçeride soygunu yapıyorlar. Camları kırıp, demirleri söküp alacaklarını alıyorlar. Delil bırakmamak için kamera cihazlarını dahi söküyorlar. ve duvardan tekrar atlayıp çantaları omuzlarında buradan devam ediyorlar. Mezarlıktan gidiyorlar. Daha sonra bizim kayıtları götürdükleri için esnafın kamerasıyla tespit edildi. Polisimiz sağ olsun tespit etti. Mezarlıktan atlamışlar gitmişler. Polislerimiz geldi. Tutanağı tutup kayıtları yaptılar ama biz mağdur kaldık. Bütün takımlarımız gitti. Şantiyelerimiz durdu. Hem biz mağduruz, hem elemanlarımız mağdur hem de şantiyelerimiz mağdur. Yani buraya girdiklerinde adamlar o kadar rahat ki 1 saat 15 dakika burada oyalanmışlar korkusuzca. Arkalarına bakmadan yani buradan gülerek çekip gidiyorlar. Az ileride başkasına ait bir kamyoneti çalmaya çalışmışlar. Geri bırakmışlar. Mazot yokmuş galiba. Ama nasıl götürdüler bilmiyorum. Mezarlıktan yaya olarak geçmişler" dedi.