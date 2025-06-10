Sultangazi'de İş Yerine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Sultangazi'de İş Yerine Silahlı Saldırı

10.06.2025 18:41
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Sultangazi'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı yok.

Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de bir şüpheli tarafından iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sultangazi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapı malzemeleri satan dükkanın önüne kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi koşarak geldi. Dükkanın önünde şüpheli, silahını çıkararak peş peşe ateş açtı. Saldırı esnasında çevredeki vatandaşlar panikle etrafa kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Saldırganın kaçış güzergahını tespit edebilmek için iş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın koşarak olay yerine geldiği, yol ortasında durup iş yerine doğru ateş ettiği ve ardından hızla kaçtığı görülüyor.

"İlk defa başımıza böyle bir şey geldi"

Saldırının kendilerinde endişeye sebep olduğunu belirten dükkan sahibinin kardeşi Zafer Karabul, "Dün gece saat 22.00 ile 23.00 civarında oldu. Neden olduğunu bilmiyoruz, normalde bayram tatilinden dolayı iş yerimiz kapalıydı. Biladerim de memlekette olduğundan dolayı bu olay olmuş ama neden olduğu hakkında bilgimiz yok. Sağ olsun karakoldan polis arkadaşlar gelerek gereken incelemeleri yaptılar, onlardan inşallah bir haber bekliyoruz. Elhamdülillah 50 senedir biz buradayız, burada doğduk ve burada büyüdük. Elhamdülillah hiç kimseyle tartışmamız olmadı. Emniyet mensuplarımız inşallah yakında bilgi verirler. İçimize buz koysunlar, rahatlarlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sultangazi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de İş Yerine Silahlı Saldırı - Son Dakika

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