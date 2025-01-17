Sultangazi\'de Kaza: Kamyon Dereye Uçtu

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İstanbul Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araç bariyerlere çarparak yol kenarındaki boş alana girerken, hafriyat kamyonu ise dereye uçtu. Olayda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 İstanbul Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 MCM 557 plakalı hafif ticari araç ile hafriyat kamyonu kazaya karıştı. Olayda hafif ticari araç bariyere çarparak yol kenarındaki boş alana çıkarken, hafriyat kamyonu ise Alibey Deresi'ne uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisindeki yaralı 2 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, hafriyat kamyonu sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kamyon sürücüsü, SAK itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, dereye düşen hafriyat kamyonunu kaldırma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL