Sultangazi'de kediyi eve doğru havaya fırlatan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Sultangazi'de kediyi eve doğru havaya fırlatan 2 kişi yakalandı

İstanbul Sultangazi'de, kediyi alıp eve doğru havaya fırlatan ve onu kameraya çeken 2 kişi yakalandı. Gözaltında işlemleri biten şahıslar yarın adliyeye sevk edilecek. Olay, bugün öğle saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.Y, sokakta tuttuğu yavru kediyi binanın ikinci katındaki bir daireye doğru havaya fırlattı. Yanındaki 15 yaşındaki arkadaşı B.E.D, isimli şahıs da o anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince incelemelere başladı ve şahısları tespit etti. Tespit edilen iki şahsın Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli M.Y. ve B.E.D, isimli iki şahıs '5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.

26.07.2024 22:43
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kediyi havaya doğru fırlatıp, o anları kameraya çeken 2 çocuk yakalandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.Y., sokakta tuttuğu yavru kediyi binanın ikinci katındaki bir daireye doğru havaya fırlattı. 15 yaşındaki arkadaşı B.E.D. de o anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 2 çocuk, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları biten şüpheliler, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uğur Mumcu, Sultangazi, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de kediyi eve doğru havaya fırlatan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de kediyi eve doğru havaya fırlatan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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