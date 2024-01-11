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Sultangazi'de konuşacakmış gibi yaparak gülümseyip karnından vurdu: O anlar kamerada - Son Dakika
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Sultangazi'de konuşacakmış gibi yaparak gülümseyip karnından vurdu: O anlar kamerada

Silahlı saldırgan, takip ettiği kişiyi konuşacakmış gibi yaparak gülümseyip karnından vurdu. Hastaneden taburcu edilen adam, riskli olduğu gerekçesiyle karnından çıkartılmayan mermiyle yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

11.01.2024 - 14:30,
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Sultangazi'de konuşacakmış gibi yaparak gülümseyip karnından vurdu: O anlar kamerada

Silahlı saldırgan, takip ettiği kişiyi konuşacakmış gibi yaparak gülümseyip karnından vurdu

Hastaneden taburcu edilen adam, riskli olduğu gerekçesiyle karnından çıkartılmayan mermiyle yaşamaya devam ettiği öğrenildi

İSTANBUL - Sultangazi'de silahlı saldırgan, takip ettiği kişiyi konuşacakmış gibi yapıp gülümsedikten sonra karnından vurdu. Silahlı saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralı adamın karnındaki merminin atar damara yakın mesafede olması nedeniyle çıkartılmadığı ve bir süre sonra hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Olay, 23 Aralık günü Sultangazi 50. Yıl Mahallesi C caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçiliği yapan İlyas Afşar evinden çıkarak yürümeye başladı ve bir süre ise aynı cadde üzerindeki dükkana girdi. Afşar, burada bir süre oyalanırken kendisini takip eden kişi ise binanın yanında telefonla konuşarak beklemeye başladı. Ardından şüpheli, kapı önüne çıkan Afşar'ın yanına önce gelerek kendisinden sigara istedi. Sigarası olmadığı söyleyen Afşar tekrar içeriye girdi. Bir süre sonra Afşar tekrar kapıya çıktı. Bu anı kollayan saldırgan, bu defa ise yanına gittiği Afşar'a konuşacakmış gibi yaprak gülümsedi ve cebinden çıkarttığı silahı ateşledi. Afşar'ı karnından 1 el ateş ederek yaralayan saldırgan olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Afşar, ambulansla ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan Afşar'ın silahlı saldırganı tanımadığı öğrenildi.

Mermi karnında yaşamaya devam ediyor

Olayın ardından hemen ameliyata alınan Avşar'ın karnından giren merminin atar damara çok yakın bir mesafede kaldığı ve riskli olduğu gerekçesiyle merminin çıkarılmadan ameliyatının bitirildiği bir süre sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Sultangazi\'de konuşacakmış gibi yaparak gülümseyip karnından vurdu: O anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de konuşacakmış gibi yaparak gülümseyip karnından vurdu: O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de konuşacakmış gibi yaparak gülümseyip karnından vurdu: O anlar kamerada - Son Dakika
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