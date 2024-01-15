Sultangazi\'de Makas Atan Sürücüye 14 Bin 258 TL Cezası Kesildi

Sultangazi Avrupa TEM Otoyolu üzerinde araçların arasından makas atarak seyreden sürücüye, 14 bin 258 lira para cezası kesildi.

Sultangazi Avrupa TEM Otoyolu üzerinde araçların arasından makas atarak seyreden araç sürücüsü başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Konuya ilişkin polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, trafiği tehlikeye düşüren şahsın, 34 GYY 914 plakalı araç sahibi B.A. olduğu belirlendi. Araç sürücüsü B.A.'ya "araçların karayolunda ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi, makas atmak" suçundan 6 bin 439 lira, "emniyet şeritlerini kullanmak" suçundan 6 bin 439 lira, "öndeki araca takip mesafesinden fazla yaklaşmak, yakın takip" suçundan 690 lira, "kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira olmak üzere 14 bin 258 lira para cezası kesildi. Öte yandan sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL