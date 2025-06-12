Sultangazi\'de Motosikletli Kaza

Sultangazi'de motosikletli park halindeki otomobile böyle çarptı

İSTANBUL - Sultangazi'de motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü savrularak yere düşerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, salı günü saat 14.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde ilerleyen motosikletli genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü savrularak yere düşerken, yardımına ise kazayı gören arkadaşları koştu. Yerden kalkarak durumunu kontrol eden genç, kısa bir süre sonra motosikleti ile olay yerinden uzaklaştı. Kazada sürücü yara almazken, motosiklet ve park halindeki otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin park halindeki araca çarptığı ardından havaya savrularak yere düştüğü görülüyor.