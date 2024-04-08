Sultangazi'de duvar ile trafik uyarı levhası arasına sıkışan motosikletli hayatını kaybetti
İSTANBUL - Sultangazi'de hakimiyetini kaybederek savrulan motosiklet sürücüsü, beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Arnavutköy istikameti Ahmedi Hani Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MZ 0874 plakalı motosikletin sürücüsü Abdul Hamed Hamamy seyir halindeyken hakimiyetini kaybetti. Savrulan sürücünün kafası yol kenarında bulunan beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasına sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hamamy'in boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından demir kesme makinası ile trafik uyarı levhasının kesilmesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de duvar ile trafik uyarı levhası arasına sıkışan motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili olarak A.A. ve B.A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ağcaalan köyünde bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?