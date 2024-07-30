Sultangazi'de narkotik uygulamasında aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sultangazi'de narkotik uygulamasında aranan 2 şahıs yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen narkotik uygulamasında aranan 2 şahıs yakalandı. Uygulama sırasında 119 araç kontrol edilirken, 322 kişiye Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Denetimler sonucunda 4 araca cezai işlem uygulanırken, 2 şahıs yakalandı ve üzerlerinde 2.53 gram marihuana maddesi, ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi.

30.07.2024 00:11
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Sultangazi'de narkotik uygulamasında aranan 2 şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde polis tarafından narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler esnasında aranan 2 şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi Gazi Mahallesi'nde narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, İlçe Asayiş ve Çocuk Büro Amirliği ekiplerinin de yer aldığı 79 personel katıldı. Uygulamada 119 araç kontrol edilirken, 322 şahsa ise Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 4 araca cezai işlem uygulanırken, 2 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada 2 şahsın üzerinde ise 2.53 gram marihuana maddesi ile ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de narkotik uygulamasında aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de narkotik uygulamasında aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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