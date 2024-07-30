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Sultangazi'de narkotik uygulamasında aranan 2 şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde polis tarafından narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler esnasında aranan 2 şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi Gazi Mahallesi'nde narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, İlçe Asayiş ve Çocuk Büro Amirliği ekiplerinin de yer aldığı 79 personel katıldı. Uygulamada 119 araç kontrol edilirken, 322 şahsa ise Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 4 araca cezai işlem uygulanırken, 2 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada 2 şahsın üzerinde ise 2.53 gram marihuana maddesi ile ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi.