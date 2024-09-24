Sultangazi'de Park Halindeki Araca Çarpma Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de Park Halindeki Araca Çarpma Kazası

Sultangazi\'de Park Halindeki Araca Çarpma Kazası

Sultangazi'de kadın sürücünün gaza basması sonucu kaza oldu, şans eseri yaralanan yok.

24.09.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de iddiaya göre aracını park etmek isterken fren yerine yanlışlıkla gaza basan kadın sürücü, önce park halindeki başka bir araca ardından binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, marketin önündeki iki ağacın arasına düştü. Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BCL 204 plakalı otomobilin kadın sürücüsü cadde üzerinde park etmek istediği esnada fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki hafif ticari araca çarptı ardından ise bir binanın duvarına çarparak savruldu. Savrulan otomobil daha sonra ise bir marketin önündeki kaldırımdaki iki ağacın arasında düştü. Olayda şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, otomobilde hasar oluştu. İki ağacın arasına düşen otomobili görenler ise şaşkına döndü.

Ferit Oktar isimli esnaf, "Biz dükkanın önünde duruyorduk bir ses geldi. Daha sonra geldik ama kaza anını görmedik. Buraya gelip baktığımızda araba şurada duran araca çarpıp kirişten sekip bu boşluğa geliyor. Yani kazanın nasıl olduğunu görmedik anlam da veremedik. Durum vaziyet bu şekilde. Herhalde bayan sürücü fren yerine gaza bastı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Güvenlik, Otomobil, Otomobil, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Park Halindeki Araca Çarpma Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:48 Ali Koç, İsmail Kartal’a haber yolladı: Sakın bunu yapma Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 80’lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı 80'lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı!
19:18 Guardiola’yı yıkan haber Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı Guardiola'yı yıkan haber! Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı
19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:49 Bu ifadeler çok konuşulur Galatasaray’dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması Bu ifadeler çok konuşulur! Galatasaray'dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
18:21 Trafikte sürücülere silahlı tehdit Gerçek bambaşka çıktı Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı
18:18 İran’da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
18:01 Eski sevgili dehşeti Genç kadın, kocası evde yokken katledildi Eski sevgili dehşeti! Genç kadın, kocası evde yokken katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 14:07:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Park Halindeki Araca Çarpma Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement