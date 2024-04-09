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Sultangazi'de park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yangın dün akşam Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Caddede park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler bir anda tüm otomobili sardı. Alev topuna dönen aracı söndürmek için itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil tamamen küle öndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL