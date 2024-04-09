Sultangazi'de park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre yangın dün akşam Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Caddede park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler bir anda tüm otomobili sardı. Alev topuna dönen aracı söndürmek için itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil tamamen küle öndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Maghazi Belediye Başkanı Hatem el-Ghamri ve 4 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası topluma İsrail'e yönelik insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılması çağrısı yapıldı.
Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kimlikle arsa satışı yapmaya çalışan O.K. ve L.K. adlı dolandırıcılık zanlılarını yakaladı. Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi ağabey ve aracı kullanan diğer kardeş, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi. Olay, dün merkez Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Genç kadın, eltisi ile sağlık ocağından dönerken ağabeyi tarafından vuruldu. Şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ticaretini önlemek amacıyla bir adreste yapılan aramada 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için suç organizasyonlarına karşı mücadele devam edecek.
Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde çevre yolu üzerinde denetimler yaparak sürücüleri bilgilendirdi. Ekipler, emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulayarak kazaların ağır sonuçlarını önlemeye yönelik uyarılarda bulundu. Üç bin sürücüye bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Şanlıurfa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, toprak altına gömülü halde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalar sebebiyle 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan Zile Kavşağı'nda bayram tatili süresince polis ekipleri görev yapacak. Alaca Emniyet Müdürlüğü, tatil süresince kavşakta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerini üst düzeye çıkardı. Polis ekipleri, 7 gün 24 saat görev yaparak sürücülere uyarılarda bulunacak ve trafik kurallarını hatırlatacak.
Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda toplamda 646,16 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram kokain, 8 adet sentetik ecza hap, 500 mililitre aseton, hassas terazi ve 42 tabanca fişeği ele geçirildi.
Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 254,36 gram metamfetamin, 338,80 gram sentetik kannabinoid, 12 gram kokain, 2 gram metemfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, 500 ml aseton, hassas terazi ve 42 adet 7,65 tabanca fişeği ele geçirildi.
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