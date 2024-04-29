Sultangazi'de restoranın çatısından alevler yükseldi, içerideki müşteriler can havliyle dışarı kaçtı - Son Dakika
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Sultangazi'de restoranın çatısından alevler yükseldi, içerideki müşteriler can havliyle dışarı kaçtı

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Sultangazi'de bir restoranın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyük çapta zarara yol açtı. İçeride bulunan müşteriler, alevlerin etkisiyle panikle dışarı kaçtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

29.04.2024 23:53  Güncelleme: 23:56
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Sultangazi'de restoranın çatısından alevler yükseldi, içerideki müşteriler can havliyle dışarı kaçtı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir restoranın çatısında bacadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede çatının büyük kısmını sardı. Yangına içeride yakalanan müşteriler dışarı kaçtı. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken işyerinde ise büyük çapta zarar meydana geldi.

Olay saat 15.30 sıralarında Merkez Habibler Mahallesinde bulunan bir restoranın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre bacadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çatının büyük kısmını sardı. Alevleri gören işyeri çalışanları ve vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdiler. Restoranda bulunan müşteriler restorandan kendilerini can havliyle dışarı attı. Ardından park halindeki araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede restorana gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinin çatısında ise büyük çapta zarar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de restoranın çatısından alevler yükseldi, içerideki müşteriler can havliyle dışarı kaçtı - Son Dakika

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