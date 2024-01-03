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Sultangazi'de çıkan çatışmada hayatını kaybeden Büşra Polat toprağa verildi - Son Dakika
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Sultangazi'de çıkan çatışmada hayatını kaybeden Büşra Polat toprağa verildi

Sultangazi'de araçlı iki grup arasında çıkan kalaşnikoflu silahlı çatışmada hayatını kaybeden Büşra Polat, toprağa verildi. Baba Halis Polat, kızının mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Büşra'nın ölümüyle ilgili olarak babası adaletin yerini bulmasını istedi.

Sultangazi\'de çıkan çatışmada hayatını kaybeden Büşra Polat toprağa verildi
03.01.2024 - 14:32,  Güncelleme: 14:34
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Sultangazi'de araçlı iki grup arasında çıkan kalaşnikoflu silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan ve 3 günlük yaşam savaşını kaybeden Büşra Polat, toprağa verildi. Acılı baba Halis Polat kızının mezarı başında 'Senin ne hayallerin vardı' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 30 Aralık günü seyir halindeki 34 RB 8900 ve 34 CRT 604 plakalı otomobillerin içindeki şüpheli şahıslar uzun namlulu silahlarla birbirlerine ateş açmıştı. 75. Yıl Heykel Parkı yakınlarında ailesi ile 34 UV 8980 plakalı araçla seyir halinde olan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın başına kurşun isabet etmişti. Ağır yaralanan Polat'ın, tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.

Büşra gözyaşları arasında toprağa verildi

Hayatını kaybeden Büşra, ailesinin gözyaşları arasında Sultangazi Yayla mezarında yapılan törenin ardından toprağa verildi. Annesi, babası ve kardeşi Büşra'nın mezarı başında gözyaşları döktü. Büşra'nın mezarı başında ağlayan baba Halis Polat kızına son kez 'Senin ne hayallerin vardı' dedi.

Yoldan geçtiği sırada kurşunların hedefi olarak vefat eden Büşra Polat'ın babası Halis Polat, "Kimlerle bağlantıları olursa olsun bu cinayeti işleyenler elbet yakalanacak. Allah cezalarını versin, güpegündüz kalaşnikoflarla mahalle arasında dağlarda değilsiniz. Eşkiyalar gibi mahalleye girmişler. Bu ilk olay değil, bugün benim canım yanar, yarın başkasınınki yanar. Buna bir 'dur' denmesi lazım. Bunlara bir el atması lazım yoksa bu mahalledekilerin canı daha çok yanar. En azından başkasının canı yanmasın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Halis Polat, Sultangazi, Aralık, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de çıkan çatışmada hayatını kaybeden Büşra Polat toprağa verildi - Son Dakika


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