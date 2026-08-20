Sultangazi'de Silahlı Saldırı

İstanbul Sultangazi'de motosikletli ve kasklı 2 şüpheli, sokakta bekledikleri otomobile silahlı saldırı düzenledi. Sürücünün son anda kurtulduğu saldırının ardından motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli iki şahıs sokağa girerek otomobilin gelmesini bekledi. Daha sonra şüphelilerden biri, otomobilin gelmesi üzerine motosikletten inerek sürücüye doğru ateş etti. Sürücü hızla uzaklaşarak saldırıdan kurtulurken, silahı tutukluk yapan saldırgan yürüyerek kaçmaya başladı.

Motosikletle başka bir sokaktan geri dönen suç ortağı, saldırganı da alarak bölgeden uzaklaştı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.